Capricornio – Horóscopo del 27 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Es momento de sentir, de conectar con tu familia y con la energía más pura: el amor. Hoy es un gran día para que expreses tus sentimientos de la forma que mejor consideres, pero que los transmitas a quienes te rodean.

Dinero:

Es un momento muy oportuno para proyectar cómo quieres continuar, qué te hace feliz realmente y apostarle a eso, Júpiter el gran benefactor te acompaña, así que no temas y potencia tu propósito para generar recursos a través de él.

Salud:

Busca separar tiempo para lo que te causa bienestar y placer, no todo es trabajo, así que aprovecha la energía para llevar a tu ser a un mejor lugar.

Consejo:

No temas conocer otros aspectos menos terrenales de ti, explora otras facetas y terrenos que te permitan experimentar cosas nuevas.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te encuentras direccionando doblemente, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Tú lado de líder debe salir a la luz hoy, te podrías desempeñar muy bien en cargos altos e importantes, solo debes hacerlo saber. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Dejar canalizar tus energías es muy propicio, una ducha energizante y refrescante son opciones excelentes para renovarte. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

En tus relaciones podrías evidenciar mucha confianza y estabilidad, te sentirás pleno por lo que has construido con tus amigos, familiares y pareja.

Dinero:

Sabes cuando actuar y tú intuición es muy práctica, pon la balanza a tu favor para generar resultados positivos en tu entorno.

Consejo: Los mejores consejos, las mejores charlas y experiencias te las brindará el género masculino hoy, conecta con alguno que te genere inspiración.