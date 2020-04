Capricornio – Horóscopo del 26 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Pon emoción y pasión a tu relación de pareja, no olvides que hace parte de tu día a día, no des por hecho que la conquista se acabó, busca un momento para que compartan de su intimidad y disfruten de nuevo el uno del otro.

Dinero:

Todo está en equilibrio, no hay razón para dejar que la zozobra te quite la certeza de que todo está cubierto, el universo no deja nada al azar.

Salud:

Si te sientes cansado, es por que todo lo quieres hacer, aprende a delegar, todo no tiene que ser solo como tú lo haces, dales la oportunidad a otros de aprender y aligerar las cargas.

Consejo:

Más empatía con tu familia, pareja y amigos, es momento de generar vínculos y una red de acompañamiento, comparte lo que sabes con los otros para que ellos se sientan acompañados y protegidos.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras direccionando con Cerdo y Rata, el elemento Agua está muy presente en tu día.

Trabajo:

Lleva el día con calma y sabiduría, préstale atención a tus pensamientos y déjate fluir por ellos. Encontraras buenas ideas ahí dentro. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Aprovecha tu día para realizar ejercicios que activen tu mente y tu cuerpo a la vez, es un buen momento para ser productivo/a y estar en movimiento. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes fluidez y serenidad, indispensables para comunicarte con claridad. Intenta decirle algo a alguien especial, podrías tener retribución en lo hablado.

Dinero:

Hacer pequeños cambios en tu consumo podrá hacer que el dinero te rinda mucho más, todo empieza por tu disposición de hacerlo.

Consejo: “He observado que la gente que sale adelante aprovecha el tiempo que otros desperdician” –Henry Ford.