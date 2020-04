Capricornio – Horóscopo del 25 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Debes salir de tu zona de confort si te quieres proyectar con una persona, debes dejar que las personas conozcan tu corazón, no tengas miedo. Eres amante de pensar en el futuro, llegó el momento de hacerlo, pero con tus relaciones.

Dinero:

Cuídate de los impulsos y aprovecha esa energía extra para continuar trabajando en lo que te genera satisfacción, recuerda que lo importante no es solo producir sino ser feliz en el proceso.

Salud:

Cuida cómo te alimentas por esos días, puedes sentir muchas ganas de comer cosas que te hacen daño. Está bien darte uno que otro gusto, pero no pongas tu salud en la cuerda floja por hacerlo.

Consejo:

Comparte más con quienes te quieren, requieren tu compañía y no siempre deben ser ellos quienes te busquen. Toma la iniciativa.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Destrucción, situaciones en contra de tu voluntad pueden presentarse.

Trabajo:

No es un día recomendable para comenzar algún proyecto o idea, el día no es productivo y algunas cosas se atrasarán. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Utiliza tu día para darle punto final a hábitos muy malos para tu salud, reflexiona sobre tus prioridades y haz pequeños cambios, pero poderosos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Hacer una rutina de yoga con una mujer, la que quieras tener a tu lado, te brindará una energía muy revitalizadora. Inténtalo. Todos nos equivocamos y aceptarlo es querer mejorar.

Dinero:

Comprar un artículo será un poco difícil, habrá obstáculos que te entorpecerán el proceso y te cansarán. Intenta otro día.

Consejo: La paciencia es una verdadera característica de disciplina, todo llega para quien sabe esperar.