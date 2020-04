Capricornio – Horóscopo del 24 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

No seas tan crítico y controlador, permite que tu pareja se exprese y haga lo que mejor sabe hacer, Saturno salió de tu signo así que deja la rigidez y la estructura, seguro la relación cambiará su dinámica.

Dinero:

Sabes que eres afortunado, el universo te hace regalos inesperados, sigue en gratitud, no te dejes abatir cuando creas que todo se está saliendo de lo establecido, el universo sabe lo que hace.

Salud:

Cuida tu espalda y cuello, parece que estás manteniendo una postura que hace los hace doler, entonces relájate, no sientas miedo y no entres en pánico.

Consejo:

La meditación te ayuda a mantener tu atención en lo importante, tu esencia, no permitas que los rumores te asusten, son solo eso rumores.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras triangulando con Serpiente y Gallo, ¡si tenías algo en mente aprovecha el día para comenzar a llevarlo a cabo!

Trabajo:

Tienes la gran habilidad de tomar puestos de liderazgo, eres muy organizado y perfeccionista, las personas están a gusto cuando trabajan a tu lado. Genera un impacto auténtico. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Si tocas algún instrumento es un excelente día para practicar unas horas, si no eres amante de la música puedes hacer actividades que requieran concentración y precisión, como bisutería, construir o joyería. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes llevar situaciones de estrés con facilidad, ayuda a los que te rodean y crea un entorno de control y seguridad. Trasmite tu paz a otros.

Dinero:

Tomar decisiones de gran involucramiento será muy positivo hoy, te encontraras cauteloso/a y analítico/a, lo cual hará que toda decisión sea justificada y clara.

Consejo: “Un líder es alguien que conoce el camino, recorre el camino y muestra el camino” –John C. Maxwell.