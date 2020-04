Capricornio – Horóscopo del 22 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Se amable con tu pareja no hagas tantos reclamos, primero fíjate qué le estás ofreciendo antes de buscar culpables, todo se construye desde el diálogo y la empatía.

Dinero:

Tendrás nuevas ofertas, no pierdas el optimismo ni dejes atrás el proyecto que ya comenzaste, ahora más que nunca requieres fortaleza y decisión para sacarlo adelante.

Salud:

Dolores de cabeza por tensión muscular, descansa y deja de controlar, masajes en el cuello te ayudarán mucho a relajar esta parte y reducir el dolor.

Consejo:

Aumenta la confianza en lo que te gusta hacer, no tengas miedo a decir lo que piensas, tus ideas son tan valiosas como la de cualquier otra persona.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, te encuentras en choque con la Cabra, intenta que tú ánimo esté lo más alto que puedas.

Trabajo:

Obstinarse porque las cosas no resulten o se demoren más de lo normal no resuelve nada, si esto pasa intenta busca soluciones o mantén la calma y espera. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Respirar hondo y dejar que tu mente se tranquilice es la mejor forma de reiniciar, no te presiones si no consigues algo, relájate primero y luego actúa. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes mucha propensión a tomar actitudes impulsivas, antes de decir algo piensa dos veces si vale la pena discutir por eso.

Dinero:

No es recomendable realizar alguna actividad que conlleve a invertir o comercial algo, el dinero tiene tendencia a irse fácilmente. Intenta cuidarlo.

Consejo: Todo llega para quien sabe esperar.