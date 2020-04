Capricornio – Horóscopo del 21 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Ten cuidado con hacerle reclamos a tu pareja o un familiar, procura el diálogo si hay alguna situación que te incomoda, mantén la calma y así evitas conflictos que no acarrean nada positivo.

Dinero:

Las actitudes negativas y el desgano para desempeñar tu labor son una alerta, pon atención a lo que sucede, piensa muy bien si lo que estás haciendo es lo que más deseas.

Salud:

Busca actividades que te conecten con cosas diferentes a tu labor, es necesario que tengas un espacio para descansar ya sea haciendo ejercicio, meditando o simplemente disfrutando de un masaje.

Consejo:

Busca esa parte espiritual que tienes para conectarte con tu esencia, escucha más tu intuición, no todo se tiene que demostrar, escucha más tu corazón y busca las respuestas en tu alma, hacia adentro es el viaje.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras en daño con el Caballo, organiza muy bien tu día para no tener inconvenientes.

Trabajo:

Elegir muy bien a quienes tienes en tu entorno laboral es importante para evitar conflictos, no todos tendrán la disposición de colaborar y se podrían perder oportunidades por ello. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realizar ejercicios de respiración para calmar actitudes impulsivas te resultará muy bien hoy, si te encuentras con mucha voluntad verás lo fácil que es. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Controla tu paciencia, no dejes que lo más mínimo te quite la paz y la alegría, tu actitud te hace daño a ti y a los demás, ¡intenta hacer un cambio positivo!

Dinero:

El día podría ser algo lento para solicitudes, préstamos o negocios, más que todo por personas que entorpecen tu camino. Con mucha tranquilidad intenta un día más favorable.

Consejo: Cuando escuchamos a una persona la hacemos existir.