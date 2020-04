Capricornio – Horóscopo del 20 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

La armonía en su totalidad la encuentras en la satisfacción de hacer y ser lo que has anhelado, así que es tiempo de buscar lo que te hace feliz y disfrutarlo, es la mejor forma de encontrar tu pareja.

Dinero:

Con el tiempo aprendiste que la gratitud es la mejor forma de comenzar tu día a día, no es el trabajo duro ni el sufrimiento para alcanzar lo que deseas, lo que te acerca a la prosperidad es el amor por lo que haces sin la expectativa de la recompensa.

Salud:

Respira tranquilo, estás cuidado y protegido, sabes que la enfermedad es una forma de auto sabotaje por eso no la integras a tu vida, es mejor aprender desde el amor y no a través del sufrimiento.

Consejo:

Sonríe más, deja tu cara de severidad, una sonrisa hace que otros sonrían, no hay que tener un motivo, solo sonríe para que el corazón se sienta radiante.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, te encuentras triangulando con Serpiente y Gallo, siente las hermosas energías que el día tiene para ti.

Trabajo:

Concentra tus energías en cumplir una meta que tengas, podrías sentirte muy decido/a en lo que planeas, aprovéchalo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los aromas tienen mucho para ofrecerte, ambientar tu hogar con una esencia de tu elección hará que todo el ambiente se armonice. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Las personas te tienen confianza para contar sus problemas, escucharlos y hablar desde la verdad es muy bueno para fortalecer tus convicciones y ayudar a los demás.

Dinero:

Siéntete seguro/a al momento de tomar decisiones importantes respecto a lo monetario, serás muy prudente y organizado/a para dar un siguiente paso.

Consejo: Debes tener la absoluta seguridad de que no eres quien crees ser… ¡Eres mucho más!