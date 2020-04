Capricornio – Horóscopo del 19 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Expresa tus sentimientos, a tus seres queridos les gusta sentirse correspondidos. Hoy propicia un espacio, aunque sea pequeño para compartir con esa persona especial o con tu familia.

Dinero:

Siempre tienes todo cubierto, así que no te preocupes. Hoy fluye y disfruta de los frutos que da ser un trabajador incansable.

Salud:

Tu cuerpo es tu templo, tu cuerpo es vida pura a cada instante, valóralo. A veces le exiges demasiado y no lo cuidas como es debido.

Consejo:

El amor es una de las energías más puras, sabes sentirlo, pero no demostrarlo, permite que el amor te cambie la estructura.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras en destrucción con el Dragón. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Evitar temas de conversación importantes o que alteren tus energías es muy significativo, no hay que afectar la armonía del ambiente donde vives.

Salud:

Realiza actividades que te relajen y te estabilicen emocionalmente, esto hará que no te sientas con mucha impulsividad, controlar es prevenir. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Pasar del día contigo mismo puede ser la mejor opción para hoy, no habrá una buena cooperación para hacer actividades en familia. Es mejor que cada quien haga algo que le guste mucho.

Dinero:

Es preferible que, en vez de preocuparse por lo económico, concentres tu día es reflexionar y buscar la calma interior. Si de verdad te concentras es muy posible que la encuentres.

Consejo: Quita poder a todo lo que te perturbe, si no existe en tu mente, tampoco existirá en tu vida.