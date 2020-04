Capricornio – Horóscopo del 18 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Te encierras tanto que alejas a los demás, tus enfados y tu orgullo solo empuja a la gente al lado del puente desde el que no se puede cruzar. Baja la guardia y propicia espacios de diálogo para lograrlo.

Dinero:

Se te brindan oportunidades y luego sientes que tienes tanto que no podrás, recuerda tu poder de planeación, actívalo y úsalo a tu favor, verás las recompensas y el aprendizaje.

Salud:

¿Cuándo vas a sacar un espacio para ti? No todo se trata de los demás, hoy sé “egoísta” y regálate un espacio para poner tu vida en orden y tu mente en calma.

Consejo:

Sueles contradecirte y ser radical con tus decisiones, en la flexibilidad está el poder del aprendizaje que viene con saber cambiar de opinión.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras en un día Oficial Cerrado. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma.

Trabajo:

Invertir tu tiempo en hacer un curso virtual o perfeccionar una habilidad es excelente plan para hoy, el conocimiento siempre es bienvenido.

Salud:

Conoce hasta dónde tu cuerpo es capaz, evita hacer esfuerzos extras y no te exponga a un riesgo físico. Vive tu día de una manera más relajada. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Aprender que cada persona tiene su proceso de aprendizaje te ayudará a dejar a un lado exigirle tanto a las personas, practicar un poco la paciencia y la empatía es muy bueno.

Dinero:

No es recomendable realizar alguna actividad financiera hoy, disfruta de tu día en familia y aprendiendo sobre cosas nuevas.

Consejo: Cuando escuchamos a una persona la hacemos existir.