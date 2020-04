Capricornio – Horóscopo del 17 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Corta con la rutina, hoy es un buen día para tener esa cita romántica con tu pareja, saca el tiempo para prepararle algo rico y que viva una sorpresa.

Dinero:

Hoy invierte en algo que te guste mucho y compártelo con quien mas lo desees, serás feliz y harás feliz a alguien muy especial para ti.

Salud:

Las rodillas son tu punto débil, ya lo sabes, no te quedes mucho tiempo en la misma posición, estira y recupera tu descanso, así el dolor se va.

Consejo:

Recarga tu energía vital en soledad, es muy necesario que lo hagas para que no termines enojado y de pelea con todo el mundo a tu alrededor.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras en un día Oficial Abierto. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones aprovecharlo:

Trabajo:

Hay que manejar muy bien la paciencia, el día es muy bueno para iniciar proyectos, pero sufrirás algunos contratiempos que te atrasaran. No te rindas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Para reforzar tu conexión contigo mismo/a puedes concentrar tu energía en meditar y remover ataduras. Veras como te sentirás de liberado/a.

Amor:

Si piensas que necesitas resolver asuntos internos contigo mismo hoy es un buen día para comenzar a identificar qué es lo que deberías mejorar. ¡Inténtalo!

Dinero:

Tendrás habilidad para comenzar un buen negocio o inversión, utiliza todo tu conocimiento para obtener los mejores, pero resultados toma las debidas precauciones.

Consejo: Más vale pasos cortos, pero firmes, que pasos largos y sin equilibrio.