Capricornio – Horóscopo del 11 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Sé paciente, no es momento para entrar en discusiones que a nada llegan y que desgastan mucho tu campo energético, si tienes un disgusto con tu pareja o un familiar, cálmate y luego dialogas.

Dinero:

Maneja el dinero como lo que es, una energía que se agradece y se pone al servicio propio y de los demás, no es necesario en acumular para un futuro, se vive hoy.

Salud:

Ejercicios de estiramiento y meditación son muy convenientes en estos momentos, tiendes mucho a estar solo en la tierra, también existe el universo, pon tu alma a vibrar con él y sueña.

Consejo:

Te gusta estar solo, hacer lo que te gusta y no dejar que otros dispongan de tu tiempo, hoy es el día para escuchar lo que tienen para decirte, para estar en silencio y comprender.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Estable, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Excelente momento para prepararse intelectualmente, utiliza las energías del día para estudiar algo de tu interés, realizar cursos o poner en forma un pasatiempo.

Salud:

Vincularse con lo que te conecta a este universo es muy gratificante para tu espíritu, inténtalo hoy de la forma en la que más te sientas cómodo/a. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tu familia es tu raíz, te sientes grato/a alrededor de ellos y hay un vínculo muy grande, refuérzalo hoy aportando más amor.

Dinero:

Es un buen día para pedir ayuda o favores, si tienes una duda o necesitas asistencia para tomar una decisión puedes pedírselo a alguien que sepa del tema.

Consejo: “He aprendido que estar con aquellos a los que amas es suficiente” –Walt Whitman.