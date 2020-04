Capricornio – Horóscopo del 9 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Si tienes pareja este será un día de mucho amor y comprensión, tu pareja está muy receptiva y quiere compartir contigo, fortalece la relación desde sus cimientos, así que aprovecha este buen momento.

Dinero:

Si deseas cambiar de labor, la energía está dispuesta para que lo hagas, busca lo que tanto te gusta y te hace feliz, no es para complacer a otros es para que disfrutes lo que haces.

Salud:

Recárgate de buenas energías, sube tu vibración, baila, sé optimista, pon una sonrisa en la cara y disfruta de todo lo que el universo te regala.

Consejo:

Es un buen día, aprovéchalo. No permitas que tu pesimismo empañe este buen momento, recibe lo que mereces y trátate con amor.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras en daño con el Caballo, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

A veces es preferible seguir tu propia intuición, muchas personas no tienen consejos objetivos y puedes perder oportunidades si decides escucharlos.

Salud:

La respiración es esencial para calmar emociones efusivas y exageradas, como la rabia o la impaciencia. Mientras más tengas el control sobre tus emociones, mejor te sentirás. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus emociones estarán un poco fuera de control, es posible que explotes fácilmente por ninguna causa real. Cuida tus acciones, no querrás lastimar a alguien.

Dinero:

Noticas importantes pueden tardarse un poco en llegar, no desesperes que cualquier obstáculo que se te presente lo lograras pasar. Mucha actitud positiva.

Consejo: Si algo no te agrada, quítale el único poder que tiene: tu atención.