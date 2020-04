Capricornio – Horóscopo del 10 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Te queda fácil estar en casa, disfrutar con los tuyos y trabajar desde allí, para ti no es algo que restrinja tu día a día… es más, lo disfrutas; te encanta disponer de todo lo tuyo.

Dinero:

Tienes la certeza que todo irá bien para ti y lo sabes, por eso en esta época para muchos traumática, para ti no es motivo de angustia.

Salud:

Te sientes cansado, no sacas el tiempo requerido para descansar y siente la presión en los hombros, masajes en el cuello y en los pies, serán un buen descanso.

Consejo:

Tan solo con que cambies de actitud puedes obtener lo que deseas, no olvides que todo es para tu mayor beneficio, cuida a los tuyos y tambien cuida de ti.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, te encuentras en choque con la Cabra, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Es posible que no sientas motivación alguna y que tu concentración este muy vaga, debes afrontarlo de la mejor manera y tener determinación para cumplir con tus tares del día. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

No dejes que el descontento y la nostalgia controlen tu día, eres tú él único que puede hacer un cambio de actitud. Recuérdate siempre lo único/a que eres.

Amor:

El día puede estar lleno de malentendidos, alteraciones y discusiones sin sentido, trata de que no te afecte en gran manera, tu eres el dueño de tus sentimientos. Inténtalo.

Dinero:

No es recomendable invertir, apostar o comprar algo que no necesitas. El dinero no rendirá de la misma forma y tiene tendencia a irse fácilmente.

Consejo: Se el maestro de tu destino y no el esclavo de tus problemas.