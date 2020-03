Capricornio – Horóscopo del 29 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Deja de suponer que todos saben lo mismo que tú, que tu lógica es común a todos. Sé honesto y compasivo, debes aprender a ver la vida como la ven otras personas para lograr comprender sus razones y no entrar en conflictos innecesarios.

Dinero:

Siempre que tengas calma verás que todo se mantiene cubierto, que el universo obra de formas maravillosas aun cuando tu mente no logra comprenderlo.

Salud:

Estira con frecuencia para mantener tus articulaciones activas y cuidar tu cuerpo. Separa espacio para atender tus propias necesidades y brindarte el bienestar que necesitas para cumplir con todas tus responsabilidades.

Consejo:

Está bien sentir emociones, está bien tener sentimientos y expresarlos, desde que lo hagas de forma amorosa y compasiva. Sé tolerante y respetuoso con los sentimientos de los demás para que puedan llegar a tener acuerdos y mejorar la convivencia.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Metal Yin, te encuentras triangulando con la Serpiente y el Gallo. Sonríele. a la vida, tienes un día muy positivo.

Trabajo:

Puedes estar muy susceptible a cualquier clase de comentarios, no es recomendable pelear ni hablar de lo que te molesta, simplemente canalízalo y entiéndelo. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Es posible que te sientas algo triste y sin ánimos el día de hoy, de ti depende salir de ahí y comenzar a ver la vida desde otra perspectiva. La felicidad está en frente de ti, abre bien los ojos.

Amor:

Puede ser que no encuentres solución a un conflicto que existe en tu relación actual, es mejor dejar de intentar por hoy y mañana volver a probar con la mente fresca.

Dinero:

Cuida tu capital, las compras nerviosas e impulsivas siempre terminan en desperdicio de dinero. Toma decisiones sabias y consientes.

Consejo: El secreto de la serenidad es cooperar incondicionalmente con lo inevitable.