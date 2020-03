Capricornio – Horóscopo del 28 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Entiendes la importancia de tener lazos duraderos, no te aisles más. Busca formas que te permitan seguir en contacto con las personas que quieres. Aprovecha para dar amor y recibirlo de formas que aún no conoces.

Dinero:

Tu pensamiento en el futuro te tiene con tranquilidad viviendo la situación de hoy, así que no permitas que la angustia te limite y te paralice. Eres afortunado y lo seguirás siendo en la medida que lo creas.

Salud:

No te dejes para el final, no te descuides. Tu cuerpo es tan importante como tu mente, así que dale el trato que se merece, cuídalo y respétalo.

Consejo:

Escucha, por eso nos dieron dos oídos y una sola boca. No respondas de manera impulsiva, la empatía puede ser tu mejor aliada.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Metal Yang, estas en daño con el Caballo, trabajar la paciencia es importante.

Trabajo:

Si quieres conseguir algo es recomendable hacerlo por tu cuenta, la compañía de otras personas puede entorpecerte tu camino. Confía en ti, eres muy capaz.

Salud:

Si está en tu poder puedes escoger un objeto para apretar cuando te sientas alterado/a. Eso absorbe la energía y te relaja. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si se te presenta una discusión es mejor que, por el bien de todos a tu alrededor, tomes distancia. No tienes el control total de tus emociones y es posible que digas cosas hirientes. La respiración es un buen ejercicio para entrar en calma.

Dinero:

No te desesperes si se retrasa la firma de un contrato, la entrada de algún dinero o una venta. Las probabilidades de que se demoren las cosas son altas. No hay que desesperarse.

Consejo: La virtud de cada ser humano, es saber mantener el equilibrio ante sus victorias y no caerse ante sus derrotas.