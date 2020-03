Capricornio – Horóscopo del 27 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

La atención en estos momentos está puesta en tu familia, quieres pasar más tiempo con ellos y disfrutar una cena o una salida.

Dinero:

Aprovecha este día para enfocarte en conseguir nuevos clientes, la energía está dada para que los encuentres, solo busca la forma de llegar a ellos.

Salud:

Tienes exceso en tu labor, no puedes descuidarte, el cansancio te hace dormir más horas de las requeridas, no todo se trata de hacer y hacer, la prioridad es cuidarse.

Consejo:

Recuerda que puedes tener sueños muy interesantes, donde te estén dando respuesta a todo lo que buscas, no te asustes ni juzgues, simplemente pon atención en ellos.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras triangulando con la Serpiente y el Gallo. Sonríele a la vida, tienes un día muy positivo.

Trabajo:

Tienes el conocimiento apropiado para enfrenta retos en tu área laboral, no dudes en aplicarlos. Si es posible trabaja desde casa

Salud:

No dejes que la tristeza y la melancolía controlen tu día, eres tú él único que puede hacer un cambio de actitud. Recuérdate siempre lo valioso/a que eres, puedes con todo.

Amor:

Ceder el control y no preocuparte tanto por cualquier cosa harán grandes cambios en ti, las personas a tu alrededor son tu apoyo y siempre estarán para ti.

Dinero:

El elemento Metal es protagonista en tu día y trae consigo grandes resultados. Aprovéchalo para cerrar negocios y hacer ventas importantes, el universo esta de tu lado.

Consejo: Ser exitoso no te asegura la felicidad, pero la felicidad te da más posibilidades de éxito.