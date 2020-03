Capricornio – Horóscopo del 26 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Hay que dejar atrás la rigidez y el perfeccionismo, el amor propio es necesario para poder ayudar a los otros, comienza a realizar ese cambio desde tu corazón y el universo te va a recompensar.

Dinero:

No hagas tu labor solo por dinero, en esta situación lo mejor es que aportes y contribuyas para el bienestar de todos, desde tu experiencia las personas se sentirán seguras.

Salud:

Haz ejercicio, caminatas cortas, el sol te hará mucho bien en este día, puedes ensayar hacer en casa yoga o meditación guiada, lo que más te guste.

Consejo:

Puedes dar confianza y tranquilidad a las personas, como meta para este día busca ser más expresivo y ocuparte de los tuyos de manera amorosa.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, te encuentras en destrucción con el Dragón. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

El único obstáculo entre lo que quieres y lo que tienes, eres tú. Deja de auto sabotearte. Comienza a confiar en ti y te sentirás renovado y lleno de positivismo.

Salud:

Para mantener la calma es preciso escuchar sonidos que generen paz, como el agua correr, las olas chocar contra la orilla o una cascada, te darán la estabilidad que necesitas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Cada uno libra una batalla por dentro, debes ser más empático/a, resérvate comentarios innecesarios. Tienes que cuidar mucho tu entorno, es lo que más importa en este preciso momento.

Dinero:

Es preferible que no tengas movimientos de dinero, no tienes la estabilidad necesaria para tomar decisiones efectivas y coherentes. Ocúpate de ti mismo.

Consejo: Deja que la mente se calme y el corazón se abra, entonces todo será muy diferente.