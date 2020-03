Capricornio – Horóscopo del 25 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, aprovecha el día para proyectar tus metas.

Trabajo:

Sacar un tiempo en tu día para realizar un plan de acción para tus metas será excelente, estarás muy iluminado por ideas importantes que te facilitaran la próxima ejecución. Si es posible trabaja en casa.

Salud:

Para calmar todo tipo de ansiedad puedes recurrir a colorear mándalas, los colores le transmiten al cerebro tranquilidad.

Amor:

Organiza un día con tus familiares que sea divertido y lleno de alegría, a todos les sentirá muy bien.

Dinero:

Ten optimismo, es un día especial para la planeación. No realices ninguna acción que lleve consigo temas monetarios.

Consejo: “La mejor forma de predecir tu futuro, es construirlo” –Alan Kay.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Tierra Yang, estas en daño con Caballo, controla la explosividad de tus emociones.

Trabajo:

Es mejor no trabajar en equipo, las personas interfieren en tu proceso de desarrollo y la información no fluirá de la misma manera.

Salud:

Cuando te lo propones puedes sacar lo mejor de ti, haz estado muy temperamental, pero si logras mejorarlo y superas aquello que te controla te sentirás aliviado/a.

Amor:

No descargues tus problemas con otros, practica la tolerancia y la empatía. Todos tenemos problemas, aprende e interioriza eso.

Dinero:

Planifica bien tu día, puede que muchas diligencias se atrasen y hagan que pierdas tiempo valioso. Prioriza y vencerás.

Consejo: “El autocontrol es la fuerza. El pensamiento correcto es dominio. La calma es poder” – James Allen.