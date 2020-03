Capricornio – Horóscopo del 24 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Saturno sale de tu signo, es tu regente y eso alivia la tensión más no la atención, esa debe permanecer siempre, en esta época donde el mundo tiene que hacer un cambio, sé más amable y amoroso con los tuyos,

Dinero:

No es tiempo para angustiarse, es el momento de soltar el control, tener fe en que todo se va a solucionar, creer es lo más recomendable en estos momentos y deja todo en manos del universo.

Salud:

Hoy te toca recibir consejos, escucharlos y ponerlos en práctica. Aayuda en lo que sea posible sin terminar de mártir, alivianar las cargas sin querer protagonismo, ser útil mas no dictatorial.

Consejo:

Ya no hay límites ni estructuras, céntrate en tu creatividad, en mirar cómo puedes dentro de tu hogar implementar un orden natural de las cosas, sin que se sientan restrictivas.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, los atrasos y demoras son un factor principal.

Trabajo:

Es posible que te topes con obstáculos que harán tu trabajo se retrase. Ante todo, la paciencia.

Salud:

Es bueno tomar un té caliente con propiedades relajantes para equilibrar tus niveles de ansiedad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Mantén la calma ante posibles dudas que comiences a sentir, si te escuchas el camino se aclarará.

Dinero:

Es preferible que limites tus acciones financieras. Las personas, la tecnología y el entorno donde vives te dificultarán lograr tus prometidos.

Consejo: La paciencia, más que la habilidad de esperar es tener una buena actitud mientras se espera.