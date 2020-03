Capricornio – Horóscopo del 23 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Eres frío por naturaleza, algunos dicen que hasta calculador y en verdad no es así, demuestras tu amor de otra manera, eres cuidador y protector, tus palabras de amor y abrazos son para aquellas personas que realmente están en tu corazón. Amas los animales y la naturaleza, hoy es un día para compartir con ellos.

Dinero:

No todo se realiza para obtener una ganancia material, al universo se le agradece por todo lo recibido dando a otros de lo que sabes hacer, sin esperar recompensas, dedica un día al mes a retribuir.

Salud:

Hoy es día de hacer un ejercicio físico que te saque del letargo en el que estás, todos somos movimiento, la energía aumenta cuando caminas, corres o bailas, lo que desees hacer, muévete.

Consejo:

Te encanta estar en soledad pero el tiempo en familia es muy importante, comparte con ellos, llama a esa persona con la que hace mucho no hablas.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

<Diario:

Hoy en día de Buey de Madera Yin, triangulas con Serpiente y Gallo, excelente para nuevos comienzos.

Trabajo:

El momento para perfeccionar un proyecto, una propuesta o una idea es ahora. No te dejes desconcentrar, la perseverancia te llevara hacia muy adelante.

Salud:

Es un día oportuno para dejar atrás un hábito poco favorable. Un nuevo comienzo siempre viene cargado de dicha y optimismo.

Amor:

Es posible que te sientas lleno de alegría y plenitud. No dejes que sea de solo hoy, consérvalo siempre adentro de ti y veras como todo el panorama cambia.

Dinero:

Tienes la habilidad para llegar a donde quieras. Si quieres pedir ayuda financiera a bancos, concretar una venta o comenzar un proyecto es perfecto.

Consejo: “Un momento de gratitud hace una diferencia en tu actitud” –Bruce Wilkinson