Capricornio – Horóscopo del 22 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Es el momento para cambiar lo que sea necesario, está la energía para hacerlo y es mejor aprovechar este momento para transformar el amor de pareja, las amistades y hasta la familia. Hoy no hay secretos, ya no hay pasado que cargar.

Dinero:

La solución es simple, comprender que la prosperidad está tocando a tu puerta, recíbela y disfruta recoger los frutos de tu buen empeño, eso sí, no te vas a dejar deslumbrar.

Salud:

SIgues estable y sin mayor contratiempo, sigue disfrutando de las caminatas y la comida más sana, retoma una actividad que te guste mucho para que te motives a comenzar.

Consejo:

Saturno pasa a Acuario y es un alivio, ya la presión no es tanta y aunque aún te acompañe su energía, la presión cede, las estructuras se caen y sabes bien que muchas cosas en tu vida han cambiado y se han liberado.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, direccionas doblemente con el día. Te en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Practica la concentración y la serenidad. Ponte a prueba y realiza ejercicios para activar tu cerebro.

Salud:

Practica yoga en casa, dejar fluir el cuerpo es importantísimo para hoy ya que estas conectado/a con el elemento Agua. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Realiza formas creativas para entretenerte en familia, ten la voluntad para hacerlo, podrías divertirte.

Dinero:

Ten paciencia, cosas buenas vienen en camino para tu vida. Acéptalas y ten siempre una buena actitud.

Consejo: “La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino” –Marco Aurelio