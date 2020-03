Capricornio – Horóscopo del 21 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Las personas vienen y van, no quieras retenerlas, no vivas en el pasado y adáptate al mundo actual, disfruta de la vida porque el amor comienza por ti.

Dinero:

La suerte te acompaña, este día puedes recibir un dinero con el que no contabas, deja que la magia actúe.

Salud:

Come más fibra, frutas y verduras, tu sistema digestivo lo agradecerá. El control se ubica en el colon y la confianza en tu vegija, eliminar bien es muy importante.

Consejo:

Cuida más de ti, piensa en descansar y hacer un paseo, una nueva pasión te lleva a descubrir que todo es más sencillo. Las estructuras sólidas también caen, así que disfruta más y controla menos.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Agua Yin, tienes una combinación direccional con el día. La inteligencia debes cultivarla.

Trabajo:

Es buena idea compartir pensamientos con otras personas, podrás aprender mucho y así mismo ser escuchado. Es una gana y gana. Si es posible hazlo vía email o video llamada.

Salud:

Mantente hidratado en todo momento, disfruta de un buen batido o un zumo nutritivo. Será bienvenido en tu cuerpo.

Amor:

No dejes que el miedo te controle, eres capaz de hacer muchas cosas que no crees posible, solo debes confiar en ti mismo.

Dinero:

Estas dispuesto a siempre mejorar y eso se verá reflejado en tus actividades económicas. Vas directo hacia la meta de tus sueños.

Consejo: No es que crean en ti, es reflejarles que crees en tu mismo.