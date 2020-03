Capricornio – Horóscopo del 20 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Disfrutas de tu pareja y estar en su compañía, cuidado con el control y el querer saberlo todo, muchas veces confundes el amor con posesión, el amor es en libertad,es un lugar donde nada se obliga.

Dinero:

El dinero fluye y el universo parece estar compensando todos esos momentos de angustia ¿será que ya no tienes miedo? Cuando piensas en merecimiento te lo crees, esa es la diferencia.

Salud:

Sigue alimentándote bien, camina y ejercítate, por ejemplo, el yoga te ayuda a ser más flexible física y emocionalmente, puedes hacer lo que quieras para encontrar el beneficio del bienestar (bien-estar).

Consejo:

Sigue cambiando tu imagen exterior, para que transmitas a los demás lo que tienes en tu interior, cada vez te sorprendes mas de todo lo que el universo te proporciona.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, agenda tu día priorizando las actividades más importantes.

Trabajo:

Es probable que las cosas no fluyan de la manera que quieres, por eso debes estar preparado para cualquier contratiempo que se te presente.

Salud:

Debes ejercitar la mente con juegos mentales, realizar sopas de letras o crucigramas son excelentes para activar las ideas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La impulsividad está en tus venas el día de hoy, no dejes que te controle y haga que cometas algo que no quieres. Se prudente con tus acciones.

Dinero:

Puedes encontrarte en situaciones desfavorables para ti por una decisión errónea tomada anteriormente. No te desanimes, eres capaz de encontrarle solución. Apóyate en mujeres para eso.

Consejo: La indecisión y los retrasos son los actores principales en el fracaso.