Capricornio – Horóscopo del 19 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Te gusta que las personas sepan que deben respetar tu espacio personal y libertad, haces todo lo posible para que la personas que quieres te conozcan tal cual y no te ocupas del que dirán en ese aspecto; por eso, muchas veces la persona que te gusta se desaparece, ya llegará quien te quiera tal como eres y no pretenda cambiarte.

Dinero:

Cada vez estás más seguro de tus finanzas; ya no eres un manojo de nervios, sientes que el universo por fin te da lo que mereces. Es hora de recoger y abonar.

Salud:

Tu punto débil son los huesos, las rodillas y los dientes… curioso, las estructuras. Por eso hay que ser más flexibles y humildes.

Consejo:

Te sientes feliz, hasta sonríes sin saber la razón, pues brindas gratitud al universo.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Metal Yin, estas triangulando con Gallo y Serpiente. Dichos animales son tus aliados el día de hoy.

Trabajo:

Tienes poder de persuasión y te encuentras muy confiado de tus habilidades. No dejes pasar la oportunidad de destacar con tus ideas. Si es posible trabaja desde tu hogar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Salud:

Agudiza tus sentidos con tu aroma favorito, es recomendable aromatizar tu hogar para una mayor concentración y agilidad mental.

Amor:

Puedes ser buen mediador si te encuentras en una situación complicada, serás objetivo y claro al dar tu opinión.

Dinero:

Eres capaz de materializar cualquier propuesta o negocio que tengas en mente, sabes que puedes hacerlo y eso te da más fuerza para lograrlo.

Consejo: Si tus sueños son grandes, es porque tu capacidad de lograrlos también lo es.