Capricornio – Horóscopo del 18 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Se puede consolidar tu relación de pareja de muchas formas: vivir juntos, comprometerse, establecer uniones más duraderas. No le pongas tanta mente a tu relación, despierta tu corazón. Te conviene un cuarzo rosa.

Dinero:

No todo es trabajar, esforzarse hasta el agotamiento, el dinero llega sin tanto sufrimiento, sin tanto sacrificio. Es merecimiento, es conectarse con su energía y reconocerlo como parte de la prosperidad que el universo no regala.

Salud:

Invierte en tu descanso, pide las vacaciones que tienes acumuladas, escápate un fin de semana, sal de tu rutina. El mundo no se detiene por que un Capricornio deje de hacer por un momento su labor.

Consejo:

Tiendes a concentrarte demasiado en alcanzar tus metas, en ser el mejor en todo y pierdes tu foco, concéntrate también en ti y no vivas en soledad, tiendes a refugiarte, si eres de pocos amigos frecuéntalos. ¿Hace cuánto no lees un libro en un café?



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, los pequeños comienzos son tan importantes como los grandes.

Trabajo:

Si tienes la oportunidad de hacerte notar, aprovéchala. Tus habilidades de liderazgo están muy desarrolladas el día de hoy.

Salud:

Hacer ejercicios en máquinas, como en un gimnasio, te brindará la energía del elemento Metal que riegue el día. ¡Inténtalo!

Amor:

Sede el control y verás como tú mente te lo agradece. Todas las personas tienen algo bueno para aportar.

Dinero:

Si tienes una idea prometedora, comienza investigando e indagando cómo podría desarrollarse. La información te abre muchas puertas.

Consejo: ¡De pequeños comienzos surgen grandes cosas! Ten la iniciativa.