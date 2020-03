Capricornio – Horóscopo del 17 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Flexibiliza tus sentimientos, reconoce en ti lo que quieres en tu pareja o amigos, si debes dar el primer paso: hazlo. Pero si tienes dudas, es mejor que comiences de nuevo, no hay afán, todo llega en su justo momento.

Dinero:

El momento es ideal para pensar en hacerte un regalo, muchas veces piensas más en los otros que en ti mismo. Aunque crean que eres avaro, no es así, le das mucho a las personas que amas y no malgastas, hoy te lo mereces, ¡sonríe al darte gusto!

Salud:

Los pies parecen cansados, hoy te duelen, hay que consentirlos, un masaje y agua caliente te servirán mucho, son los que te guían.

Consejo:

Vas a tener una transformación profunda, con Plutón en tránsito por tu signo, habrán grandes transformaciones, no temas, muchas cosas acaban para que puedas recibir otras mejores, aprende de esa experiencia.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Tierra Yin, estas en choque con la Cabra. Se pueden avecinar dificultades.

Trabajo:

Planificar será muy beneficioso para hoy. El día puede traer consigo muchos obstáculos que complicarán tus obligaciones.

Salud:

Debes buscar hacer actividades que te suban el ánimo, solo tú sabes que te llena el alma. Ponlo en práctica hoy.

Amor:

Podrías verte envuelto en situaciones conflictivas, si está en tu poder evítalas al máximo. No tendrás la capacidad para defenderte.

Dinero:

Por tu día en choque no es recomendable realizar diligencias o idas a bancos. El dinero puede no rendir de la misma manera, cuídalo.

Consejo: Una persona positiva convierte sus problemas en retos, nunca en obstáculos.