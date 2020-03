Capricornio – Horóscopo del 14 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Quizá comenzar una relación, tomar la iniciativa no haga parte de tu zona de confort, pero esa es la invitación de hoy. Arriésgate, ama pensando en el hoy, no en la compañía de mañana.

Dinero:

¿Qué tal si haces una pausa de pensar en asegurar el futuro y disfrutas el hoy? Haz algo que te saque de la rutina y te permite despertar tu creatividad.

Salud:

Está bien descansar, trabajar y trabajar trae sus frutos, y para poder hacerlo es necesario que te mantengas sano. Saca tiempo para ti y para disfrutar.

Consejo:

Comparte tiempo en familia y con amigos, estar solo es bueno pero la felicidad compartida se propaga más rápido.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Fuego Yang, estas en destrucción con el Dragón. El trabajo en equipo no es la mejor opción.

Trabajo:

Un tiempo para ti es esencial, si no quieres pasar tiempo junto a otras personas no te de miedo hacerlo. La conexión contigo mismo es la más importante.

Salud:

Es posible que sientas estabilidad emocional, se te hará fácil entender tus emociones y eso se reflejará en tu humor. Esto sucede ya que tienes la Estrella Virtud Fortuna acompañándote.

Amor:

Ponerse de acuerdo con tu grupo de amigos será un reto. No lo tomes personal, trata de siempre mantenerte sereno y al final todo se arreglará.

Dinero:

Podría haber dificultades en mantener el equilibrio de tus finanzas, no dejes que se salga de control. Puedes mantenerlo firme.

Consejo: Si buscas una mano amiga la encontraras, sin dudarlo, al final de tu brazo.