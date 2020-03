Capricornio – Horóscopo del 13 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Saca a relucir ese lado amoroso y cariñoso que todos sabemos que tienes, no guardes tus emociones en un cajón, sal del cascarón, permítele a los demás amarte y sentir tu amor.

Dinero:

Mucha expansión con las nuevas formas de negocio o con proyectos nuevos, es momento de comenzar a comunicar tus ideas y buscarles rumbo para hacerlas realidad.

Salud:

Cuídate de los cambios de clima y de los resfriados, aliméntate bien para que tus defensas se mantengan y soporten tu sistema por estos días.

Consejo:

Líbrate un poco de las fuertes estructuras, busca nuevas formas de hacer las cosas para que salgas de la rutina y alimentes tu gran intelecto.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Madera Yang, promueve la realización de tus sueños.

Trabajo:

Apóyate en tus compañeros de trabajo, no hay nada de malo en pedir ayuda cuando te ves estancado. Las otras opiniones abren la mente.

Salud:

Comparte tu día con un libro de tu interés, leer activa tu imaginación y te hace percibir la vida desde otro punto de vista.

Amor:

Puedes rodearte de amigos y familiares hoy, sociabilizar tiene una gran carga energética en ti. ¡Aprovéchalo!

Dinero:

Es mejor dejar a un lado las decisiones económicas, puedes utilizar la influencia del elemento Madera para persistir en buscar soluciones para cumplir tus metas.

Consejo: Recibir ayuda de alguien no significa que has fracasado, significa que no estás solo/a.