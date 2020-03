Capricornio – Horóscopo del 12 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Vive intensamente lo que sientas desde el corazón, con pareja o sin ella, disfruta de tener un buen momento, quizás el universo ya tiene preparado la pareja, debes estar atento a las señales.

Dinero:

Vas a recibir el fruto de lo que has cosechado. En inversiones, familia, estudio, pareja, todo está dispuesto, siente por fin un descanso, todo lo que has hecho para llegar a este punto, será recompensado.

Salud:

Estira, respira y camina, el contacto con el sol te ayuda a subir tus ánimos. Si quieres estar en retiro, ahora es el momento de compartir no de escabullirte, así que sal a disfrutar.

Consejo:

Eres estructurado y con Saturno en tu signo en estos momentos quieres ser como un militar, vivir en soledad. Pero no, hoy es el momento para reconectar con todo lo que el universo te está brindando, busca personas que te ayuden a salir, sonreír y vivir.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para la jornada en un día cerrado.

Trabajo:

No te estanques en situaciones que no comprendes, lo mejor es pasar a lo siguiente y continuar con el proceso.

Salud:

Si tienes la posibilidad puedes terminar tu día en entornos llenos de naturaleza. Te brindara seguridad y concentración.

Amor:

Es posible que al presentarse una situación complicada tu reacción no sea la más adecuada. Cuando sientas que pierdes el control solo pide disculpas y trata de siempre mejorar.

Dinero:

Aléjate de las finanzas por hoy, no estas totalmente enfocado y eso se reflejará en las decisiones que realices.

Consejo: La esencia de la vida es ir siempre hacia adelante.