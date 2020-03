Capricornio – Horóscopo del 10 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Hay que construir lazos de hermandad, sal de tu cueva, si tienes pareja invítala hoy a salir, si no la tienes sal a conocer, disfruta el amor que está dispuesto para ti, reconoce que la vida en compañía es mucho más bonita.

Dinero:

Ten en cuenta que todo lo mereces, confía en tu prosperidad, el universo ya lo ha creado todo. Las palabras limitantes como escasez ya no deben estar en tu vocabulario, sigue con la energía de recibir lo que mereces.

Salud:

Ánimo, hay que comenzar con la actividad física. Puede que las rodillas molesten, busca ejercicios que te ayudan a fortalecerlas, ensaya nuevas técnicas, ¿qué tal el Tai Chi?

Consejo:

La energía sigue dispuesta para realizar tus objetivos, haz frente a todo aquello que te causa temor, el miedo no debe paralizarse, ten la certeza que todo está bien y dispuesto a tu favor.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Rata de Agua Yang, tienes capacidades para el liderazgo y la expresión.

Trabajo:

Te sentirás muy productivo y tus habilidades de entendimiento serán óptimas. Aprovéchalas para generar impacto.

Salud:

No olvides mantenerte hidratado, llevar contigo un termo con agua, té o jugos es de vital importancia para que no te sientas cansado en el día.

Amor:

Si tienes algún problema que no has podido resolver con alguien es buena idea tratar de solucionarlo el día de hoy. Tendrás capacidades para expresarte.

Dinero:

Confía en los hombres sabios de tu alrededor, podrían aportarte consejos importantes para que obtengas resultados positivos.

Consejo: Lo que se queda adentro hace más daño que expresarlo. No te agobies.