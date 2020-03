Capricornio – Horóscopo del 09 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Es una gran oportunidad para compartir con tu familia, tu pareja y todo aquello que consideras hace parte de tu hogar, así te sentirás amado y podrás expresar esa necesidad latente de compartir que te acompaña hace algunos días.

Dinero:

Hoy Mercurio termina de retrogradar, por lo que puedes aprovechar esta energía para evaluar todas esas opciones o proyectos que has tenido en mente para potenciar tu economía, es gran momento para planear y organizar.

Salud:

No dudes si deberías hacer actividad física, es importante y hoy puedes tender a querer postergar lo que sabes es únicamente para tu bienestar. Aprovecha tu energía que estructura para mantenerte en todo aquello que te hace bien.

Consejo:

Mantén el foco de lo que es importante para ti, aprovecha la energía de Marte que acompaña a tu signo por estos días para potenciar y sacar adelante todos tus propósitos, esta energía da la constancia que algunas veces te puede faltar.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Metal Yin, te encuentras en direccional de agua, cualidades y valores como la inteligencia, fluidez y sabiduría, estarán latentes el día de hoy.

Trabajo:

La fuerza de voluntad y tu capacidad de intuición traerán grandes frutos en tu entorno laboral.

Salud:

Es un excelente día para realizar actividades como hidroterapia, nadar, bailar. Este tipo de actividades equilibraran tu energia.

Amor:

Aprovecha la energia de la comunicación para expresar tus sentimientos a tus seres queridos.

Dinero:

La intuición, valentía y organización, traerá éxito en tus finanzas, grandes retornos serán recibidos de las acciones que emprendas.

Consejo: “No importa lo que hagas en la vida, hazlo con todo tu corazón”. Confucio.