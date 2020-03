Capricornio – Horóscopo del 04 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: Cuídate de tomar decisiones apresuradas o de mostrarse muy frío con esa persona especial para ti.

Dinero: La energía del dinero está fluida, permítete un pequeño gusto como recompensa a tu esfuerzo de los últimos días.

Salud: Evita los excesos en la alimentación con la luna en Cáncer puedes ponerte más glotón de la cuenta.

Consejo: Es un buen día para comenzar a planear o visualizar tu próximo viaje, aventura o estudio.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Fuego Yang, controla las rabias y vive en armonía. Estas en daño con el Caballo.

Trabajo:

Las tareas podrían acumularse y no te dará tiempo de cumplir con el itinerario de hoy. No te distraigas en cosas sin importancia, maneja tu horario de forma efectiva.

Salud:

Tener una bola antiestrés o algún amuleto que te brinde paz es ideal para controlar los cambios de humor que vivirás hoy.

Amor:

Si alguien está en desacuerdo contigo no recurras a molestarte y ser grosero/a. Muy pocas personas saben escuchar las opiniones diferentes. Se esa persona.

Dinero:

Si alguien que puede ser tu socio o compañero te frena a cumplir tus objetivos es mejor que lo dejes ir. No necesitas que alguien te imposibilite.

Consejo: “No dejes que el comportamiento de los demás destruya tu paz interior” -Dalai Lama