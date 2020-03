Capricornio – Horóscopo del 03 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: Puede que el día de hoy se presentes conflictos de pareja por dinero, tienes que tener claro cual de los dos es mas importante.

Dinero: Alguien con mucha sabiduría y cercano a ti te ayudara a hacer una retro inspección de tu vida y tus errores, no lo tomes mal, aprovéchalo para mejorar.

Salud: Si te encuentras realizando actividades físicas no te detengas es lo mejor para tu salud en este momento, si no las realizas lo mejor es comenzar.

Consejo: Ten en cuenta que el dinero va y viene.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Madera Yin, ¡Triangulas con Gallo y Serpiente! Especial para encontrar el balance.

Trabajo:

Tu dedicación y perseverancia se verán reflejadas en tus labores el día de hoy. No bajes el ritmo.

Salud:

Puedes entrenar a tu mente con ejercicios de precisión como pintura, joyería o bisutería. Estimula la concentración y activa los pensamientos.

Amor:

Planear un viaje con amigos podría ser emocionante, toma la iniciativa y comienza con los preparativos.

Dinero:

Estas en equilibrio económicamente. Relájate y disfruta de tus buenas decisiones.

Consejo: Si quieres que algo se efectúe utiliza tus dotes de liderazgo para cumplirlo.