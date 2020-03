Capricornio – Horóscopo del 01 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: Tienes que ver siempre hacia adelante, ya te disté un tiempo para estar triste, pero debes superarlo y avanzar.

Dinero: Sentirás una sensación de vacío, en la cual te preguntaras si eres feliz. Lo mejor es que utilices este día para reflexionar si de verdad estas donde quieres estar.

Salud: Toma mucha agua el día de hoy, mantenerte hidratado será vital.

Consejo: Existen momentos en nuestra vida donde simplemente debemos dar pausa y ver que hemos logrado y por lo que vamos.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, sacude todo lo que te pesa.

Trabajo:

Si tienes una idea que aún no se ha podido materializar puedes intentar lograrlo hoy. Es probable que tu pensamiento fluya mejor.

Salud:

Comienza tu día con un batido que te motive a tus actividades del día. Los líquidos son una gran fuente de energía.

Amor:

La comunicación es tu fuerte, pasarla con amigos o familiares hará que tus habilidades sociales se potencialicen.

Dinero:

Tienes artículos que ya no utilizas con tanta frecuencia, es hora de ver cuáles son y decidir si todavía las requieres. Podrías hacer una venta con lo que no necesites.

Consejo: Mira hacia atrás y agradece por lo que ya no está y por lo que vino después.