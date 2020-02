Capricornio – Horóscopo de 29 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: Planifica con tu familia un paseo o salida para este fin de semana, no puedes permitirte estar ausente.

Dinero: Aprovecha este día para dejar todo listo y puedas descansar el fin de semana como debes.

Salud: No estas teniendo en cuenta tu salud, estas cargando con esas molestias y no le estas dando la importancia que deberías.

Consejo: Tienes que regalarte tiempo para compartir, para disfrutar y para vivir, no todo puede ser trabajo.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, los planes y las estrategias serán tu aliado.

Trabajo:

Hoy es un día para pensar por fuera de lo corriente, el Elemento Agua te dará la fluidez en tu pensamiento creativo.

Salud:

Activa tu concentración con libros y películas de tu total interés. Te sentirás muy satisfecho/a luego de aquello.

Amor:

Puedes comenzar a planear una declaración de amor o pedir algo a alguien especial, como favores. Es importante que analices la situación para que todo salga positivamente.

Dinero:

No hagas actividad monetaria el día de hoy. Céntrate en disfrutar la jornada con otros temas que no sean el dinero.

Consejo: Estar tranquilo es el mayor logro del ser.