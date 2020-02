Capricornio – Horóscopo de 6 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: Has estado cambiando de una manera que ni mismo se la cree, ahora hasta disfrutas estar relajado sin hacer nada, solo disfrutar al lado de tu amor.

Dinero: Cree en tu intuición, porque en tus sueños podrás obtener esa información que buscas para completar tu proyecto.

Salud: Has tenido durante algunos años una presión muy fuerte que te sacaron algunas canas, ahora comienzas a verte mejor.

Consejo: La vida es un aprendizaje constante.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día Conejo de Tierra Yin, evita ser indiferente a la energía del día.

Trabajo:

Aprovecha tu fortaleza para dar el extra en el trabajo que estás realizando.

Salud:

La apatía y fatiga no serán duraderos, cuida tus riñones, consume suficiente agua.

Amor:

No esperes a que te expresen cariño para hacerlo tú, busca actividades agradables para compartir con tu pareja.

Dinero:

Las inversiones especulativas no son para los signos buey, la estabilidad forma parte de tu naturaleza.

Consejo: La inseguridad y el miedo pueden impedir tus posibilidades de avanzar.