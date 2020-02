Capricornio – Horóscopo de 5 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: Sorprendes a tu pareja con un beso inesperado.

Dinero: Si trabajas empleados tu idea te hará sobresalir; si trabajas independiente esa idea te traerá muchos dividendos.

Salud: Los buenos hábitos conservan la salud y te hacen ver más joven.

Consejo: Renacimiento.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Tierra Yang, no te impacientes, mañana será un mejor día para tomar decisiones y acercarte a tus metas.

Trabajo:

No tomes decisiones laborales. De ningún ámbito, mañana será un mejor día.

Salud:

No inviertas en gimnasio y dietas, se paciente.

Amor:

Evita peleas, no te apresures a sacar conclusiones.

Dinero:

Hoy las cosas van a estar retrasadas, evita prestar dinero y hacer inversiones.

Consejo: Hoy se presentarán contratiempo, no te impacientes mañana será otro día.