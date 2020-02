Capricornio – Horóscopo de 4 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: Atrévete a hacer cosas que nunca habías pensado, no siempre debes ser tan formal, la flexibilidad el día de hoy te traerá buenas nuevas.

Dinero: Tu atención está centrada en el dinero y como acumular más, date el permiso para disfrutar más.

Salud: No te excedas en las comidas, tu estomago se podría resentir, busca el equilibrio en tus emociones a la hora de sentarte a comer.

Consejo: Los cambios que están dando te están haciendo una mejor persona; sigue así.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día Buey de Fuego yang, es tu día, sin embargo, debes de tener cuidado, se sabio y paciente.

Trabajo:

Aunque hoy las oportunidades te van a abundar, no podría ser el mejor día para decidirte. No te precipites

Salud:

Comienza a hacer cambios en tu alimentación, es un buen día para arrancar.

Amor:

No seas precipitado, ni irrespetuoso. La paciencia te rendirá frutos en los días venideros.

Dinero:

Es un excelente día para hacer negocios con personas Rata.

Consejo: No te extralimites y analiza muy bien todos los movimientos que harás hoy.