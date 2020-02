Capricornio – Horóscopo de 26 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: No debes de darle tanta importancia, a veces cuando no es para uno lo mejor es separarse, tienes que tener en cuenta que necesitas estas disponible para el indicado/a.

Dinero: Eres tu quien marca el camino que vas a recorrer, no permitas que frustren tus sueños, encuentra la forma de materializarlos.

Salud: Aumenta el consumo de frutas y verduras, el consumo tan alto de grasas saturadas es lo que te tiene tan cansado.

Consejo: A veces no nos permitimos algo mejor por el hecho de tener que salir de nuestra zona de comodidad.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, el elemento Agua tiene muchos beneficios para ti.

Trabajo:

Aprovecha el día para instruirte en áreas que no tenías conocimiento, nunca sabes cuándo podrás utilizarlo para tu favor.

Salud:

Conéctate con tu espiritualidad y pide por tus proyectos, sentirás alivio al saber que tienes unas metas claras.

Amor:

Déjate llevar por tus emociones hoy, te guiaran a un camino de amor y alegría que no esperabas.

Dinero:

Es un dia indicado para recibir dinero de parte de alguien que te debe, el elemento del Agua hará que todo fluya.

Consejo: Captar las ideas rápidamente te pondrá en ventaja.