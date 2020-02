Capricornio – Horóscopo de 25 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: Hoy será un día muy complicado en el amor para ti, hoy podrías estar pasando por un rompimiento o deberás tomar una decisión muy critica para tu relación.

Dinero: Debes de enfocarte en mas en tu trabajo, te encuentras muy disperso y no estas cumpliendo con tus responsabilidades a tiempo.

Salud: Hoy estarás muy cargado de emociones fuertes, lo mejor es que busques la forma de liberarlas, con un buen baño y un te caliente.



Consejo: No tomes decisiones apresuradas, evalúa todas tu opciones antes de hablar.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, practicar la paciencia es propicio.

Trabajo:

El día te afectara en tu lado disciplinado, haciendo que hagas cosas impulsivamente. No dejes que las emociones te controlen.

Salud:

Ejercicios como yoga, meditación, danza podrán ayudarte a concentrarte en tus pensamientos.

Amor:

Podrías sentirte en desventaja por los que te rodean, es importante no tomar comentarios en forma personal. ¡Inhala!

Dinero:

Se te podría estar escapando una oportunidad dorada, confía en tu instinto. No dudes tanto.

Consejo: Reflexionar sobre tus acciones es lo más sabio que puedes hacer.