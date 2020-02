Capricornio – Horóscopo de 24 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: Hoy debes ser atrevido, llénate de valor y busca romper la monotonía en la que mantienes tu vida personal.

Dinero: Una persona con mucha experiencia te va a proponer un proyecto, tomarlo te puede ayudar en tu vida profesional significativamente.

Salud: Deberías comenzar a ejercitarte mas, si llevas mucho tiempo sin entrenar comienzas con pequeñas actividades.



Consejo: Quédate con lo mejor del mundo, de las personas y de sus ideas, lo que no aporte que no estorbe.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, el día está hecho para que saques fruto de él.

Trabajo:

El liderazgo corre por tus venas el día de hoy. Demuéstralo tomando las decisiones acertadas para tu entorno laboral. Confía en tu instinto.

Salud:

Puedes sacarle provecho al día para comenzar el gimnasio o algún deporte, estarás motivado y será duradero.

Amor:

Expresa tus sentimientos a esa persona amada, tu poder de convicción está activado y podrás ser correspondido.

Dinero:

Hoy es el día para que ese proyecto salga adelante, reúnete con las personas adecuadas en el tema financiero y comienza a darle forma a tus metas.

Consejo: ¡Triangulas con Gallo y Serpiente! No hay mejor día para actuar.