Capricornio – Horóscopo de 23 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: Los solteros están muy indecisos, debes tomar una decisión y estar con una sola persona, no hagas de esto un estilo de vida.

Dinero: Las salidas de dinero este día van a ser grandes, pero así mismo la promesa de entradas de dinero en tu cuenta.

Salud: Hoy es un buen día, para comenzar una dieta.

Consejo: El mundo esta lleno de oportunidades, solo debes estar atentas a ellas.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yin, las actividades rutinarias serán tu mejor aliado.

Trabajo:

El dia de hoy procura realizar actividades que involucren a la familia. Se recomienda no hacer actividades extremas.

Salud:

Hacer mándalas activa la imaginación y hace que no veas todo tan rígidamente. ¡Ponlo en práctica!

Amor:

Si sientes que debes cambiar algunos aspectos de tu ser evita hacerlo el día de hoy, ya que no te llegaran suficientes energías para poder completarlo en su totalidad.

Dinero:

Siéntate y disfruta de lo que pasa a tu alrededor. Dale un descanso a las finanzas por hoy.

Consejo: No hay mejor sentimiento que estar rodeado por lo que amas.