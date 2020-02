Capricornio – Horóscopo de 20 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: No temas a expresar tus sentimientos, sin importar en que situación te encuentres no dejes nada guardado porque te hará daño.

Dinero: Un amigo te puede ayudar con ese problema laboral, deja el orgullo a un lado y se humilde para recibir ayuda.

Salud: Los dolores de cabeza y el malestar te acompañaran en este día por sentimientos reprimidos dentro de ti.

Consejo: Las malas experiencias puede ser eso si tu quieres, porque la verdad es que son aprendizajes.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, ¡triangulas con Gallo y serpiente!

Trabajo:

Tus destrezas en el ámbito laborar podrían traerte un gran éxito. Eres muy dedicado, úsalo a tu favor.

Salud:

Hacer ejercicios que incluyan pesas o máquinas de gimnasio te atraerá la energía del Metal, la cual es reconfortante en tu día.

Amor:

Tomar la iniciativa para hacer algo con tu pareja podría generar buenos momentos entre los dos.

Dinero:

El metal representa el dinero y el éxito y como triangulas este día, es recomendable invertir en negocios.

Consejo: Centrarte en tus labores y organizar tu día influirán en tu desempeño.