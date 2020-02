Capricornio – Horóscopo de 19 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.



Amor: Nadie es perfecto y todos a veces cometemos errores, analiza de manera imparcial si has sido injusto o cometiste un error con tu pareja, si es así, un perdón genuino puede mejorar las cosas.

Dinero: Si tienes problemas en el trabajo, tienes que dejar muy claro que no pueden pasar por encima de ti, debes ser justo pero también hacerte respetar.

Salud: Hoy te vas a sentir abrumado, descansa. No te permitas llevarte el estrés de la calle a la casa.

Consejo: Intenta dar un paseo o ir al cine, para que puedas despejar tu mente.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, tendrás dificultades para concentrarte.

Trabajo:

Cuidado con personas malintencionadas, puedes sabotear tu trabajo y complicarte el día.

Salud:

Es muy importante que trabajes en tu equilibrio emocional. Buscas actividades que te generen estabilidad, nadie te conoce como tú lo misma lo haces.

Amor:

Practica la cooperación con tu pareja sentimental, se pueden convertir en un verdadero equipo, una compañía de vida.

Dinero:

Puede haber problemas en el hogar por cuestiones de dinero, medita tus palabras antes de hablar y evita prestamos de dinero.

Consejo: Compartir y recibir es una de las cosas que más tranquilidad brinda.