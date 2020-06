Cáncer – Horóscopo del 4 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

En este momento con tu pareja puede surgir un malentendido, no dejes que las cosas se queden así, busca dialogar y ten calma sin criticar ni juzgar, escucha pon atención y resuelvan entre los dos.

Dinero:

Que tu atención se centre en hacer lo que tanto amas y el dinero será el resultado de lo que por correspondencia el universo te retribuye, disfruta lo que haces con tanto amor.

Salud:

Descansa de la rutina del día, date un respiro y deja que otros también te cuiden, no siempre tienes que ser tú el que provee, a eso se le llama control, el universo se encarga.

Consejo:

Este mundo no es un caos recuerda que el caos está afuera y la calma dentro de ti, así que no permitas que el caos interrumpa tu calma.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Recibir, apropiado para retornos y recompensas merecidas. Sigue las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Es un buen día para hacer algún curso o aprender de alguien. El conocimiento y la compañía son grandes motivadores. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Si está en tu poder puedes hacer una caminata corta para respirar aire libre y despejar tu mente un rato, será increíble. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Serás de gran confianza para tus allegados, intenta corresponderles la confianza al guardar silencio y no contar algo importante acerca de ellos.

Dinero:

No es un día favorable para actividades importantes como las monetarias, puedes utilizar tu tiempo comprendiendo nuevos temas, analizando estrategias y asimilando varias ideas.

Consejo: “El conocimiento es un antídoto para el miedo”. —Ralph Waldo Emerson