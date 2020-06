Cáncer – Horóscopo del 3 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

No hagas promesas ni acuerdos que no vas a cumplir, si algo no lo puedes hacer en el momento no lo dejes para después, el después se olvida fácil y si se recuerda no se toma acción, esa vibración queda como un pendiente.

Dinero:

Si hay algo que no te guste de tu labor o de un socio debes hablarlo ahora, eres capaz de decir exactamente lo que debes, en las palabras adecuadas y serán tomadas para implantar mejoras.

Salud:

Debes hacer pausas activas para cuerpo y mente, debes renovarte en el día varias veces, así no terminas agotado después de tus labores. No lo olvides es muy importante.

Consejo:

Apóyate en tu familia para aquellas cosas que requieren atención y en ti se están volviendo una carga, no debes tener el control de todo, muchas personas están dispuestas a ayudarte y dar lo mejor de sí.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Fuego Yin, te encuentras en choque con el Buey, te encontrarás con varios obstáculos, de ti depende superarlo y crecer.

Trabajo:

No es un buen día para que inicies algo importante o discutas sobre un tema relevante, existirán varios obstáculos que te entorpecerán el camino. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Nivela un poco tus emociones, hacer actividades creativas y didácticas donde puedas dibujar y desestresarte, serán las mejores. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Podrías verte envuelto en una situación donde no querías estar, un conflicto o una pelea. Te quitará mucha energía y podrías sentirte algo desanimado. Todo pasa.

Dinero:

Es un día para alejarse de los temas monetarios, tienes tendencia a que perder dinero o algo de valor. Evítalo concentrándote en otros ámbitos.

Consejo: “Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades” –Miguel de Cervantes.