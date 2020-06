Cáncer – Horóscopo del 28 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Permitiendo que por miedo a ser auténtico otros determinen tu vida, estás creando tu propia celda, una en la que tienes que mentir para ser libre o aparentar ante algunas personas ser lo que no eres por satisfacerlas.

Dinero:

Estás viviendo experiencias únicas, que soñaste durante mucho tiempo y hoy por fin eres testigo de los anhelos de tu alma. Es momento de disfrutar lo que vives, agradecer y sentirte sumamente afortunado.

Salud:

Haz lo que sea necesario para recuperar las condiciones óptimas de tu salud, y no tiene nada que ver con estándares, es orientar tu cuerpo a vivir el bienestar y el estado de salud que ya conoces, que ya has vivido. Busca la ayuda que necesites para volver a él.

Consejo:

El amor nace de ti y de esa forma se expande al mundo, el amor es pureza en su máximo esplendor, es la esencia de Dios habitando en cada uno, así que asegúrate de ponerlo en todo lo que haces.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Éxito, apropiado para hacer actividades importantes debido a que tiene un Chi multiplicador.

Trabajo:

Puede ser un día muy productivo si así te lo permites, utilízalo para hacer actividades del hogar, como remodelar, pintar y modificar. Recuerda darte un descanso igualmente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Excelente momento para sentir el césped en tus pies, una caminata con los pies descalzos sobre la naturaleza te brindará mucha vitalidad y fuerza para iniciar la semana. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Apreciaras que las personas vengan a ti buscando consejos y otro punto de vista, tienes grandes habilidades en cuanto a la empatía que hacen fácil hablar contigo.

Dinero:

Es un buen momento para organizar tus finanzas; saber a quiénes les has prestado dinero, cuotas por pagar e ingresos por recibir.

Consejo: “La confianza se crea cuando alguien está vulnerable y no se saca provecho de ello” -Bob Vanourek