Cáncer – Horóscopo del 27 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Eres muy emocional y lleno de sentimientos, pero te cuesta mucho expresarlos, es algo que debes aprender porque si te sigues guardando todo lo que sientes no podrás explorar la belleza que hay en recibir apoyo, consejo y cuidado.

Dinero:

Todo está más que cubierto, con el Sol visitando tu signo toda tu fortuna se expande, tus deseos se hacen realidad y recibes mucho más de lo que habías llegado a imaginar. Es momento de recibir.

Salud:

Aprovecha que es tu temporada y cuida de ti, comienza tu nueva vuelta al sol con las mejores condiciones para tener un año lleno de bienestar, no esperes a perder tu salud para ocuparte de ella.

Consejo:

No sigas permitiendo que otras personas con su presión elijan por ti tu futuro o cómo puedes vivir o no tu vida.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras en choque con el Buey, además tienes un Castigo, no te preocupes y sigue las siguientes recomendaciones.

Trabajo:

Probablemente te encuentres con conflictos donde no querías ser partícipe, el ambiente será hostil y te costará defender tu posición, si puedes evítalo a toda costa. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Pasatiempos de precisión serán muy útiles para que tu mente esté enfocada en otro tema y puedas dispersar tus pensamientos, intenta la bisutería, coser, tejer o joyería. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es posible que te sientas desanimado o mucha tristeza, calma ese sentimiento haciendo actividades que te llenen el alma y te devuelvan la alegría al cuerpo.

Dinero:

Es un día para alejarte de los juegos del azar, inversiones o compras, todo lo que involucre entregar tu dinero puede ser perjudicial. Enfócate en otros temas.

Consejo: Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender