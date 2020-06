Cáncer – Horóscopo del 26 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Eres muy amoroso y protector con todas las personas, por eso muchas veces se aprovechan de tus buenas intenciones y se convierten en abusos, pon los límites para que no salgas perjudicado por hacer buenas acciones.

Dinero:

Tu palabra favorita es el servicio por eso tu propósito puede estar muy unido a servir al otro, desde cualquier labor puedes hacerlo así que cualquier cosa que hagas siempre debe hacerte feliz, de no ser así comienza a buscar de nuevo.

Salud:

Las cargas impuestas son las que más pesan, deja ya de querer solucionarle a otros, cada uno se debe hacer responsable, tú acompañas y si puedes solucionar hazlo, si no entrega la carga a quien le corresponda, tu espalda lo agradecerá.

Consejo:

Disfruta que el universo te consiente siempre y cuando pongas atención a tu existencia y no te dejes para lo último, querer estar bien no es ser egoísta, es amor propio y el amor siempre nos habita.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te encuentras en daño con la Rata, además varios retrasos podrían aparecer en tu jornada y hacerte perder tiempo valioso.

Trabajo:

Organiza tu agenda de forma coherente con tu tiempo, no te comprometas si sabes que no vas a poder cumplir, así evitarás estar acelerado y equivocarte. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Utiliza la respiración para volver a tu centro, podrás superar algunos pensamientos que no te dejaban estar en calma. Tienes que creer para que funcione. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tantos cambios en tu rutina pueden hacerte dudar sobre lo que realmente quieres en la vida, trata de calmar esos pensamientos y aclararlos cuando estés en un día más favorable para ti.

Dinero:

Deja los trámites bancarios para otro momento, situaciones externas podrían hacer que el tiempo no te rinda y así perder citas o reuniones, se consiente con lo que puedes hacer hoy.

Consejo: “Recuerda respirar. Después de todo, es el secreto de la vida.” –Gregory Maguire