Cáncer – Horóscopo del 24 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Es momento que lleves el foco a ti, que te centres en tu bienestar y en reconectar con tu esencia. Es ese momento del año en el que te das el permiso de pensar en ti y priorizarte en la lista de pendientes. ¡Hazlo, no lo dudes ni un segundo!

Dinero:

Al proyectar tus sueños e ideas te sentirás confundido y con muchas emociones, por lo que evita hacer inversiones de alto riesgo, es momento de revisar y de priorizar, pero en ningún caso puedes permitir que las emociones tomen el control.

Salud:

Celebra tu vida, tu existencia y agradece a cada parte de tu cuerpo por permitirme estar hoy aquí, por regalarte la oportunidad de disfrutar un instante más de vida, goce y dicha. Es momento de apreciar lo bendecido que eres.

Consejo:

Abre tu corazón y tus brazos sin miedo, es momento de recibir todo lo que por correspondencia el universo te brindará por lo que haces por los demás. Recibe las palabras de cariño, los regalos y sobretodo: ¡el amor!

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en destrucción con el Perro, primero calma tu ser interior y estabilizalo.

Trabajo:

Habrá mucho desequilibrio energético en tu espacio de trabajo, es preferible mantener un perfil bajo y hacer actividades rutinarias. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Sanar y dejar atrás lo que ya pasó es el mejor ejercicio que puedes hacer hoy, debes soltar lo que te ata al pasado. Verás que duele menos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es preferible que no hables sin antes pensar el impacto que tus palabras tendrán en los otros, evita meterte en un conflicto sin darte cuenta.

Dinero:

Tú concentración debe enfocarse en temas del interior. Calma tu mente y cuerpo. Medita y encuentra la paz, solo así tomarás buenas decisiones.

Consejo: “Solo escucha tu voz dentro de ti. Esta es la mente a la cual confiar. Esta es la conciencia de Dios hablando, no el ego que está buscando reconocimiento.”-Angela Walker